With the goal of making costs predictable for parade organizers, a fixed-fee system began marching toward reality Monday in Gettysburg.
During a workshop meeting, borough council members agreed informally to place a staff-submitted proposal on the agenda of the next regular meeting, scheduled for Feb. 14 at 7 p.m. in the borough hall, 59 E. High St.
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