Development of a park in Freedom Township moved closer to reality Wednesday.
At a cost not to exceed $14,338, the township supervisors voted to engage YSM Landscape Architects as design consultant for the park’s first phase.
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