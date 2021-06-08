When is a multi-unit residential building too big?
Two developers have now posed that question to the Straban Township Board of Supervisors. Both asked for an increase in the current zoning ordinance’s limit of 12 units for a “multiplex” building. A decision has yet to be reached.
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