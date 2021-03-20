A judge terminated East Berlin Mayor Keith Hoffman Sr.’s bid for re-election after a borough council member objected to varying residential addresses he showed on election-related paperwork.
“There is no evidence Hoffman actually resides within East Berlin Borough,” according to an order issued Friday by Adams County Court of Common Pleas President Judge Michael George.
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