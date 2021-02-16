A faculty unionization drive is under way at Harrisburg Area Community College (HACC).
Faculty members informed the Pennsylvania Labor Relations Board Dec. 23 of their intention to unionize, and are asking the Pennsylvania State Education Association to represent them, according to the Hawk Faculty Unite – PSEA Facebook page.
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