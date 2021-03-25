Residential development plans are stacking up in the Adams County Office of Planning and Development.
The number of proposals is the highest it has been since the mid-2000s, Andrew Merkel, assistant director/comprehensive planning manager, said Thursday.
kAm|2?J @7 E96 AC@A@D2=D DF3>:EE65 :? E96 >:5\a___D 5:5 ?@E 4@>6 E@ 7CF:E:@?[ >@DE=J 5F6 E@ E96 64@?@>:4 C646DD:@? @7 a__g[ |6C<6= D2:5]k^Am
kAm“tG6? E9@F89 H6 92G6 D66? 2? FAE:4< :? 9@FD:?8 AC@A@D2=D =2E6=J[ :E 92D ?@E C624965 E92E =6G6=[” |6C<6= D2:5]k^Am
kAm|6C<6= D2:5 E@H?9@>6D @C 2A2CE>6?ED 2C6 >@C6 AC6G2=6?E :? E96 4FCC6?E AC@A@D2=D] w6 ?@E65 2 ?6G6C\3F:=E AC@A@D2= 7@C 2 9@FD:?8 56G6=@A>6?E 369:?5 v:2?E :? $EC232? %@H?D9:A DF3>:EE65 :? E96 >:5\a___D 4@?D:DE65 @7 2== D:?8=6\F?:E 56E24965 5H6==:?8D] %92E A=2? :D 324< @? E96 E23=6[ |6C<6= D2:5[ 3FE E9:D E:>6 :E :?4=F56D E@H?9@>6D] w6 2=D@ ?@E65 2 A=2? C646?E=J 2AAC@G65 :? rF>36C=2?5 %@H?D9:A 42==D 7@C E@H?9@FD6D 2=@?8 ~=5 |:== #@25] x? E96 >:5\a___D[ 9:89\6?5 D:?8=6\72>:=J 9@FD:?8 H2D AC@A@D65 7@C E96 2C62]k^Am
kAm“(6 92G6 925 5:77:4F=EJ @G6C E96 J62CD H:E9 A6@A=6 >@G:?8 :?E@ E96 2C62 7:?5:?8 C6?E2= F?:ED[” |6C<6= D2:5]k^Am
kAm|6C<6= D2:5 E@H?9@>6 AC@A@D2=D D@>6E:>6D C646:G6 >@C6 AF3=:4 D4CFE:?J 3642FD6 A6@A=6 A6C46:G6 E96J 4@F=5 3C:?8 >@C6 4C:>6 E@ 2? 2C62 @C E96C6 :D 2 4@?46C? 23@FE E96 ?F>36C @7 49:=5C6? H9@ 4@F=5 36 25565 E@ 2 D49@@= 5:DEC:4E]k^Am
kAm%96 4@F?EJ AC@G:56D 7665324< @? 56G6=@A>6?E A=2?D 3FE 3@C@F89 4@F?4:=D @C E@H?D9:A 3@2C5 @7 DFA6CG:D@CD 2C6 E96 7:?2= 564:56CD] |6C<6= D2:5 4@F?EJ DE277 :D 2G2:=23=6 E@ 2DD:DE >F?:4:A2= =6256CD[ 6DA64:2==J @?6D E92E 5@ ?@E 92G6 E96:C @H? A=2??:?8 56A2CE>6?E]k^Am
kAm$96CC: r=2JE@?\(:==:2>D[ 4@F?EJ A=2??:?8 5:C64E@C[ E@=5 E96 p52>D r@F?EJ r@F?4:= @7 v@G6C?>6?ED @? %9FCD52J >F?:4:A2=:E:6D D9@F=5 DE2CE >2<:?8 AC@G:D:@?D 7@C 2== EJA6D @7 9@FD:?8 D@ E96 4@F?EJ 42? AC@G:56 7@C 2== EJA6D @7 C6D:56?ED]k^Am
kAm!=2?D 2C6 DF3;64E E@ 492?86[ D@ E9@D6 4FCC6?E=J @? 7:=6 2E E96 4@F?EJ 2C6 ?@E 8F2C2?E665 E@ 4@>6 E@ 7CF:E:@?] !C:@C E@ a__g[ p52>D r@F?EJ H2D :DDF:?8 d__ E@ f__ 3F:=5:?8 C6D:56?E:2= 3F:=5:?8 A6C>:ED A6C J62C[ |6C<6= D2:5[ 4@>A2C65 E@ `__ E@ b__ A6C J62C D:?46 E96?] |6C<6= D2:5 E96 C646DD:@? H2D @?=J @?6 724E@C] w6 DFDA64ED uC656C:4< r@F?EJ[ |2CJ=2?5[ 2==@H:?8 >@C6 C6D:56?E:2= 8C@HE9 D=@H65 3F:=5:?8 :? p52>D r@F?EJ]k^Am
kAm|6C<6= D2:5 E96 4@F?EJ E2<6D 2 H9@=:DE:4 G:6H @7 p52>D r@F?EJ E@ 6?DFC6 E96 2C62 :D AC@G:5:?8 9@FD:?8 7@C “J@F?8 72>:=:6D 2== E96 H2J E9C@F89 C6E:C66Dj :?4=F5:?8 E9@D6 H9@ ?665 E@ >@G6 :?E@ 4@>>F?:E:6D =:<6 E96 qC6E9C6? w@>6]” #68:@?2= 4@>AC696?D:G6 A=2?D 96=A D6CG6 2D 2 8F:56 7@C E96 >F?:4:A2=:E:6D] %9@D6 A=2?D EJA:42==J 6?4@FC286 8C@HE9 E@ 36 7@4FD65 @? 2=C625J 56?D6 2C62D[ DF49 2D 3@C@F89D @C G:==286D] %92E 2AAC@249 AC6D6CG6D 8C66?DA246 DF49 2D E96 p52>D r@F?EJ 7CF:E 36=E[ 3FE :E :D D@>6E:>6D >6E H:E9 D4CFE:?J 7C@> C6D:56?ED H9@ =:G6 ?62C E9@D6 2=C625J\56?D6 2C62D]k^Am
kAm|6C<6= D2:5 E96C6 2C6 2 =@E @7 F?<?@H?D DFCC@F?5:?8 8C@HE9 :? p52>D r@F?EJ 2?5 9:D @77:46] ~?6 A@DD:3:=:EJ :D C6>@E6 H@C<:?8 H:== 5C:G6 4:EJ 5H6==6CD E@ >@C6 CFC2= 2C62D]k^Am
kAm“%92E 46CE2:?=J :D @?6 @7 E96 A6C46AE:@?D E92E AC@76DD:@?2= A=2??6CD 92G6 24C@DD E96 4@F?ECJ[” |6C<6= D2:5]k^Am
kAmx7 E92E @44FCD :? p52>D r@F?EJ[ E96 2C62 H:== 7246 492==6?86D DF49 2D :?4C62D65 56>2?5 @? H2E6C 2?5 D6H6C DJDE6>D 2?5 2 3C@2532?5 :?E6C?6E DJDE6> E92E 92D 2=C625J 366? 566>65 :?256BF2E6 7@C @FC 2C62[ |6C<6= D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.