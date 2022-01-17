Biden Mr. Opposite
Editor, Gettysburg Times,
kAmy@6 q:56? :D |C] ~AA@D:E6] ~G6C d_ J62CD[ H92E6G6C 96 AC@>:D6D[ 6IA64E E96 @AA@D:E6]k^Am
kAm(96? 96 H@F=5 =62G6 9:D 32D6>6?E 3F?<6C E@ 42>A28?[ 96 AC@>:D65i “x H:== ?6G6C 5@ 2?JE9:?8 E@ 4@>AC@>:D6 E96 D276EJ 2?5 D64FC:EJ @7 p>6C:42?Dj” “x H:== D>2D9 r~'xs 2?5 ?@E E96 64@?@>Jj” “3C:?8 2== p>6C:42?D E@86E96Cj” “?6G6C 3=2>6 @E96CD 7@C >J >:DE2<6Dj “AC@E64E @FC 2==:6D[ DEC6?8E96? 56>@4C24J[ 36 E96 >@DE EC2?DA2C6?E 25>:?:DEC2E:@?[ 2?5 DEC6?8E96? @FC 64@?@>J]”k^Am
kAmqFE 96 :>>65:2E6=J @A6?65 FA E96 D@FE96C? 3@C56C 7@C a >:==:@? F?G6EE65 :==682=D 7C@> >2?J 4@F?EC:6D[ >2?J H:E9 r~'xs] %96? 96 D64C6E=J 7=:6D 2?5 3FD6D E96> E@ >@DE DE2E6D[ :?4=F5:?8 !6??DJ=G2?:2[ 2E ?:89E[ FD:?8 E2IA2J6C 5@==2CD] (9:=6 F?G244:?2E65 p>6C:42?D[ :?4=F5:?8 7:CDE C6DA@?56CD AC6G:@FD=J 4@?D:56C65 96C@6D[ 2C6 7:C65 @C 5:D9@?@C23=J 5:D492C865[ E9@D6 H9@ 6?E6C :==682==J 92G6 ?@ G244:?6 >2?52E6D 2?5 2C6 AFE FA :? 9@E6=D]k^Am
kAmq:56? 2==@HD 42CE6=D E@ 4@?EC@= E96 3@C56C C6DF=E:?8 :? C64@C5 ?F>36CD WH6== @G6C `__[___X @7 72E2= @G6C5@D6D E@ p>6C:42?D[ 2?5 562= :? 49:=5 2?5 76>2=6 EC277:4<:?8] s6DA:E6 H2C?:?8D[ 6>AEJ\D96=G6D q:56?’D 6I46DD A2J>6?ED 2?5 5:4E2E@C:2= >2?52E6D >256 :E >@C6 AC@7:E23=6 E@ DE2J 9@>6[ C2E96C E92? H@C<] #6DF=ED 2C6 9:896DE :?7=2E:@? :? c_ J62CD[ 2?5 D9@CE286D :? H@C<6CD]k^Am
kAm&?56C %CF>A[ 7:CDE E:>6 &$ H2D 6?6C8J :?56A6?56?E[ C6DF=E65 :? DEC@?8 64@?@>J[ >F49 4=62?6C AC@46DD:?8 E92? :>A@CED 7C@> #FDD:2 2?5 ~!tr] q:56? BF:4<=J CF:?65 E92E 3J DE@AA:?8 &$^r2?25:2? A:A6=:?6D 4@DE:?8 >2?J E9@FD2?5D @7 8@@5 A2J:?8 &$ ;@3D[ C6>@G65 %CF>A’D D2?4E:@?D 7C@> E96 #FDD:2? A:A6=:?6] W!FE:? @3G:@FD=J @H?D q:56?X[ 2?5 =:>:E65 &$ @:= 5C:==:?8]k^Am
kAmqFE q:56?^!D2<: 3=2>6 E96 >62E AC@5F46CD[ ~!tr 2?5 6G6CJ@?6 6=D6 7@C E96 C64@C5 :?7=2E:@? 2?5 D9@CE286D]k^Am
kAm~:= ?@H 324< 2E @G6C Sga^32CC6==[ D@ 82D 8@:?8 FA 282:?] %96C6 :D 2=D@ E96 p7892?:DE2? 56324=6] #62=:K:?8 9@H 9@CC:3=J q:56? 92D 5@?6[ s6>@4C2ED ?@H >FDE 567=64E 7C@> q:56?’D 9@CC:3=6 C64@C5[ 2?5 2=>@DE ?6G6C 2?DH6C:?8 BF6DE:@?D] %96J 7@4FD @? G@E:?8 “C67@C>[” :]6 E@ 8C@DD=J H62<6? G@E:?8 =68:E:>24J AC@E64E:@?D W6=:>:?2E:?8 A:4EFC6 xs C6BF:C6>6?ED =682=:K:?8 32==@E 92CG6DE:?8[ 2?5 >2:=:?8 >2?J >:==:@?D @7 F?C6BF6DE65 >2:= 32==@EDX 2== @7 H9:49 H9:49 >2<6 :E >F49 62D:6C E@ 9:;24< 6=64E:@?D]k^Am
kAms6>@4C2ED 2=H2JD FD6 E96 C246 42C5[ 3FE ?6G6C 6IA=2:? EH@ ~32>2 E6C>D[ '2] {E] v@G $62CD[ 2?5 >2?J @E96CD]k^Am
kAmq:56? 2?8C:=J :>A=:6D[ :7 H6 5@?’E 28C66 H:E9 9:>[ H6 2C6 3:8@ED[ J6E q:56? 92D >256 D@ >2?J DEFA:5 C24:DE C6>2C<Di “:7 J@F 5@?’E G@E6 7@C >6[ J@F 2:?’E 3=24<[” “3=24<D 5@?’E 92G6 244@F?E2?ED @C =2HJ6CD[” 2?5 H2D 36DE 3F55:6D H:E9 s6>@4C2E C24:DE $6?2E@CD qJC5 2?5 %9FC>@?5]k^Am
kAmq:56?’D CF=6 3J t]~]D 2?5 >2?52E6D 42? @?=J 36 56D4C:365 2D 2 DF446DD :7 96 :D ECJ:?8 >2<6 &$ =:<6 %9:C5 (@C=5 '6?6KF6=2]k^Am
kAmq2CCJ u6:?DE6:?[k^Am
kAm{:EE=6DE@H?k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.