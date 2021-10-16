Editor, Gettysburg Times,
We are writing to express our opinion against the installation of the proposed Brookview Solar Farm, Mount Joy Township, Pennsylvania.
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